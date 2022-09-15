Суд присудил Лато Лапсе штраф в 7500 евро за преследование адвоката Ромуальда Вонсовича

Лапса был наказан штрафом в размере 15 минимальных заработных плат или 7500 евро. В свою очередь, второй обвиняемой в этом деле - Кристине Бормане (Янчевской), которая была соавтором различных публикаций и книг Лапсы, присужден штраф в размере 3500 евро.

Лапса был обвинен по двум статьям Уголовного закона - за преследование и клевету.

Но по второй статье публицист был оправдан.

Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде. Лапса уже сообщил, что это сделает, и судебное разбирательство будет продолжаться.

Уже сообщалось, что Лапса был обвинен в распространении клеветы, а также в многократном и длительном преследовании других лиц и нежелательной связи с этими лицами, если у них имелось основание опасаться за свою безопасность или безопасность своих близких.

В судебных прениях прокурор Лапсе просил присудить наказание в 12 000 евро и общественные работы на 120 часов.

В ноябре 2019 года Лапса издал книгу "Коллаборант", посвященная Вонсовичу. Тогда же он организовал размещение особо обклеенного автомобиля у его дома и места работы и совершал другие действия, которые были определены как преследование.

Согласно обвинению, утверждение, что Вонсович является "коллаборантом советской власти", которое Лапса высказал в книга, не соответствуют действительности, и автор это осонознавал. Эту часть обвинения суд признал необоснованной.

Также обвиняемый причинил потерпевшему постоянную напряженность, разными способами обозначая свое присутствие как возле места жительства пострадавшего, так и возле места работы, и в других местах, где регулярно находился Вонсович. В этой части Лапса был признан виновным.

Лапса с обвинением не согласен и заявил, что оно "дурацкое и абсурдное".