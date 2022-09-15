Видео ⟩ "Повар Путина" Пригожин призывает заключенных воевать в Украине

Также Пригожин заявил, что его интересуют мужчины в возрасте от 22 до 50 лет, но главным показателем является физическая форма. Он также рассказал о других заключенных, воевавших в "Вагнере".

"Первые заключенные, которые воевали со мной, - это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭС. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашли в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. Из трех погибших одному было 52 года, отсижена тридцатка. Погиб геройски", - рассказал Пригожин.

По его словам, через полгода участия в военных действиях заключенные будут амнистированы.

"Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и после этого следует расстрел", - заявил Пригожин.

В конце олигарх сказал, что он единственный, кто может вытащить заключенных из зоны.

"У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог - в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю", - сказал Пригожин.

В какой именно колонии сделана запись, не уточняется, предположительно, это ИК-6 в Марий Эл.

О том, что Пригожин вербует заключенных, сообщалось и раньше.

В ИК-15, в Батайске, около 700 человек согласились отправиться в Украину, сообщил портал Vot-tak.tv. Еще 300 человек удалось завербовать в другой колонии Ростовской области, сообщил неназванный собеседник портала, попросив не указывать номер этого учреждения.

Евгений Пригожин фигурирует сразу в нескольких санкционных списках США и Евросоюза. Бизнесмену запрещено иметь активы в ЕС.