Сторонники оппозиционного российского политика Алексея Навального, опубликовали видео, на котором видно, как приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
Видео ⟩ "Повар Путина" Пригожин призывает заключенных воевать в Украине
На запечатленном видео Пригожин призывает заключенных вступить в ЧВК "Вагнер" и присоединиться к военным действиям в Украине.
“Putin’s Chef” Prigozhin recruiting mercenaries for the war in Ukraine in a prison. “In 1/2 a year you go home with a pardon… there’s no way you end up back in prison. Those who arrive on the first day and don’t like where they’ve ended up are considered deserters and get shot.” pic.twitter.com/9blK0ge3W3— Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) September 14, 2022
Пригожин утверждает, что "расход боеприпасов у меня <..> в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде".
Кроме того, что Пригожин описал рамки допустимого в ЧВК "Вагнер".
"Первый грех - это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен.
Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой.
Второй грех - это алкоголь и наркотики. В зоне боевых действий - пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех - это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флорой, фауной, мужчинами там, с кем угодно", - сказал Пригожин.
Также Пригожин заявил, что его интересуют мужчины в возрасте от 22 до 50 лет, но главным показателем является физическая форма. Он также рассказал о других заключенных, воевавших в "Вагнере".
"Первые заключенные, которые воевали со мной, - это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭС. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашли в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. Из трех погибших одному было 52 года, отсижена тридцатка. Погиб геройски", - рассказал Пригожин.
По его словам, через полгода участия в военных действиях заключенные будут амнистированы.
"Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: "Куда-то я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и после этого следует расстрел", - заявил Пригожин.
В конце олигарх сказал, что он единственный, кто может вытащить заключенных из зоны.
"У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог - в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю", - сказал Пригожин.
В какой именно колонии сделана запись, не уточняется, предположительно, это ИК-6 в Марий Эл.
Geolocation of the video— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 14, 2022
56.6296839, 47.8395762
H/t @Vokabre @GeoConfirmed https://t.co/GZpCnjni7I pic.twitter.com/ziYhOnlAq2
О том, что Пригожин вербует заключенных, сообщалось и раньше.
В ИК-15, в Батайске, около 700 человек согласились отправиться в Украину, сообщил портал Vot-tak.tv. Еще 300 человек удалось завербовать в другой колонии Ростовской области, сообщил неназванный собеседник портала, попросив не указывать номер этого учреждения.
Евгений Пригожин фигурирует сразу в нескольких санкционных списках США и Евросоюза. Бизнесмену запрещено иметь активы в ЕС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!