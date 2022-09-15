Rīgas satiksme уменьшит штрафы для "зайцев"

С октября, если пассажир не приобрел билет и штраф будет оплачиваться на месте, его размер составит 15 евро вместо прежних 20 евро.

Если пассажир не приобрел билет и будет выставлен счет на оплату штрафа, то размер штрафа составит 30 евро вместо прежних 30-50 евро.

Если пассажир не зарегистрировал билет в общественном транспорте, например, уже начатый месячный проездной, и штраф оплачивается на месте, размер штрафа составит 3 евро. В той же ситуации, если выставлен счет на оплату, штраф составит 5 евро вместо прежних 5-30 евро.