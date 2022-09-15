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За сутки выявлено 1419 новых случаев Covid-19, скончался 1 человек

rus.tvnet.lv
За сутки выявлено 1419 новых случаев Covid-19, скончался 1 человек
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Рига. Иллюстративное фото.
Рига. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

За последние сутки в Латвии зарегистрирован 1419 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 643,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5209 лабораторных тестов на Covid-19, 27,2% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 912 002 человек, умерли 5965 человек.

У большей части жителей с момента последней вакцинации прошло более 6 месяцев, в связи с чем необходима бустерная доза вакцины. Анализируя данные о заболеваемости Covid-19, по-прежнему можно сделать вывод, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

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