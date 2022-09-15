ВИДЕО ⟩ Илья Малинин первым в истории исполнил четверной аксель на соревнованиях

Малинин победил на турнире U.S. International Figure Skating Classic в Лейк-Плэсиде. После короткой программы он шёл на шестом месте, однако в произвольной смог выполнить четверной аксель и в итоге стал первым (257,28 балла).

Аксель - самый сложный и "дорогой" прыжок у мужчин по системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU).

Второе место на турнире занял француз Кевин Эмо. На его счету 236,17 балла. Третьим стал другой представитель США Кэмден Пулкинен. У него 219,49 балла.

"Когда я пробую прыжок на тренировке, мне легко разобраться, как правильно выбрать время и сделать всё остальное, чтобы получилась хорошая попытка. На соревнованиях всё по-другому, потому что я нервничаю и чувствую давление, и всё это может помешать", - сказал 17-летний Малинин.

Илья Малинин - сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали во время спортивной карьеры под флагом Узбекистана.

17-летний Малинин является победителем юниорского чемпионата мира и серебряным призёром последнего чемпионата США, где он уступил только будущему победителю Олимпиады Нэйтану Чену, но на Игры в итоге не попал.