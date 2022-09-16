РФШ потерпела первое поражение в Лиге конференций

Матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой гостей со счётом - 2:0.

РФШ могла открыть счёт уже на 2-й минуте, но мяч после удара Эмерсона угодил в штангу ворот шотландского клуба. На 43-й минуте Виталий Ягодинский сыграл рукой в собственной штрафной и заработал жёлтую карточку, а также принёс шотландцам право на 11-метровый удар, который безошибочно реализовал Лоуренс Шенкленд.

Второй тайм прошёл при более-менее равной борьбе, но в концовке встречи "Хартс" сумел удвоить своё преимущество - на третьей компенсированной минуте окончательный счёт установил Алан Форрест.

В другом матче группы "А" турецкий "Истанбул Башакшехир" у себя дома разгромил итальянскую "Фиорентину" со счётом 3:0. Таким образом, после двух туров группу "А" возглавляет "Истанбул Башакшехир" (6 очков), а следом идут "Хартс" (3 очка), РФШ и "Фиорентина" (по одному очку).

В третьем туре группового этапа, который состоится 6 октября, РФШ на стадионе "Сконто" сыграет с "Истанбул Башакшехир", а "Хартс" дома примет "Фиорентину".

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).