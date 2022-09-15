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"Давление на Путина будет огромное". Бывший генерал США обеспокоен по поводу ядерного оружия

rus.tvnet.lv
"Давление на Путина будет огромное". Бывший генерал США обеспокоен по поводу ядерного оружия
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: Asatur Yesayants/shutterstock

Почти семь месяцев войны в Украине западные должностные лица и эксперты выражали опасения, что Владимир Путин может приступить к использованию ядерного оружия, если он будет в отчаянии, сообщает СМИ Insider.

Генерал США в отставке Кевин Райан заявил, что сейчас еще больше обеспокоен тем, что Путин может использовать огромный ядерный арсенал России в связи со стремительным отвоевыванием территории Украиной.

"Я думал о давлении, которое Путин испытывает, чтобы сделать что-то драматическое, что заставляет думать о ядерном оружии", - сказал он.

Райан отметил, что прежде всего Путин сможет решить проблему военной и рабочей силы.

"Второй поворот может быть таким, что красные линии, запрещающие боевые действия на российской территории, будут внезапно нарушены.

Оружие НАТО будет воевать и стрелять внутри России. И самое главное - под прямой удар попадет российское государство.

А это, как мы знаем, является спусковым крючком для применения ядерного оружия", - объясняет он.

Райан, который уже в марте предупреждал о том, что Путин в Украине может использовать тактическое ядерное оружие, сказал, что сейчас он обеспокоен применением ядерного оружия еще больше, чем раньше.

"Если мы принимаем вероятность того, что российские силы могут разом потерять захваченные с трудом территории в Украине, давление на Путина, чтобы он предпринял что-то драматическое, будет огромным", - добавил он.

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