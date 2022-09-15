"Давление на Путина будет огромное". Бывший генерал США переживает о ядерном оружии

Генерал США в отставке Кевин Райан сказал, что сейчас еще больше беспокоится о возможностях Путина использовать огромный ядерный арсенал России в связи с резким восстановлением территории Украины.

"Я думал о давлении, которое Путин испытывает, чтобы сделать что-то драматическое, что заставляет думать о ядерном оружии", - сказал он.

Райан сказал, что, прежде всего, Путин сможет решить проблему военной и рабочей силы.

"Второй поворот может быть таким, что красные линии против сражений на территории России будут внезапно нарушены.

Оружие НАТО будет воевать и стрелять внутри России. И, самое главное, на российское государство нападут непосредственно.

И, как мы знаем, это может стать причиной использования ядерного оружия", - объясняет он.

Райан, который уже в марте предупреждал о том, что Путин в Украине может использовать тактическое ядерное оружие, сказал, что его даже больше, чем раньше, беспокоит использование ядерного оружия.

"Если мы принимаем возможность, что российские силы могут разом потерять захваченные с трудом территории, давление на Путина сделать что-то драматическое будет огромным", - добавил он.