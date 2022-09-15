Почти семь месяцев войны в Украине западные должностные лица и эксперты выражали опасения, что Владимир Путин может приступить к использованию ядерного оружия, если он будет в отчаянии, сообщает СМИ Insider.
"Давление на Путина будет огромное". Бывший генерал США переживает о ядерном оружии
Генерал США в отставке Кевин Райан сказал, что сейчас еще больше беспокоится о возможностях Путина использовать огромный ядерный арсенал России в связи с резким восстановлением территории Украины.
"Я думал о давлении, которое Путин испытывает, чтобы сделать что-то драматическое, что заставляет думать о ядерном оружии", - сказал он.
Райан сказал, что, прежде всего, Путин сможет решить проблему военной и рабочей силы.
"Второй поворот может быть таким, что красные линии против сражений на территории России будут внезапно нарушены.
Оружие НАТО будет воевать и стрелять внутри России. И, самое главное, на российское государство нападут непосредственно.
И, как мы знаем, это может стать причиной использования ядерного оружия", - объясняет он.
Райан, который уже в марте предупреждал о том, что Путин в Украине может использовать тактическое ядерное оружие, сказал, что его даже больше, чем раньше, беспокоит использование ядерного оружия.
"Если мы принимаем возможность, что российские силы могут разом потерять захваченные с трудом территории, давление на Путина сделать что-то драматическое будет огромным", - добавил он.
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