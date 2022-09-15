Украинский боксёр Александр Усик приехал к себе домой в посёлок Ворзель, который находится в 40 минутах езды от центра Киева, и показал, как выглядит двор его дома, в котором в начале войны мародёрствовали российские оккупанты.
ФОТО ⟩ Усик показал свой дом, в котором жили российские оккупанты
Напомним, 20 августа Усик во второй раз победил британца Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлой весовой категории.
Усик покинул Украину в марте, чтобы подготовиться к поединку с британцем, но обещал, что после боя обязательно вернётся на родину. Боксёр сдержал своё слово.
Ранее жена Усика Екатерина писала в Instagram, что российские оккупанты захватили их дом в Ворзеле. Она выкладывала переписку с соседями, которые рассказали, что на территории их дома были танки и БТРы.
Теперь и сам Усик показал, что после себя оставили российские захватчики. На территории дома они перерыли идеально ровный газон и уничтожили аккуратно выложенную кирпичиками дорожку. Также русские военные разнесли детскую площадку и мангал. Что происходило в доме, нетрудно представить.
Всё пришлось восстанавливать и ремонтировать.
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