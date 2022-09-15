В новом жилом квартале "Парк Легенд" перед Музеем хоккейной славы в Москве установили статую Владислава Третьяка. Скульптуру легендарного хоккейного вратаря изготовили в Курганской области на предприятии ЗАО "Курганстальмост" по случаю 70-летия Третьяка.
Ганнибал Лектер? Алёнушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так
Кстати, сам Третьяк играл совсем в другой, проволочной, маске. Вероятно, создатели памятника просто побоялись воспроизвести лицо вратаря, а потому скрыли его за такой зловещей маской.
В соцсетях это произведение искусства сравнили с Джейсоном Вурхизом из "Пятницы 13", Ганнибалом Лектером, вокалистом группы Slipknot Полом Греем и даже "Алёнушкой", которая несколько лет назад появилась в Нововоронеже. Правда, почти сразу её убрали из-за критики общественности.
Впрочем, СМИ сообщают, что Третьяку памятник понравился.
"Мне статуя вратаря понравилась. Убеждён, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат. А молодёжь, которая занимается хоккеем, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в моё время", - сказал Третьяк, которому в этом году исполнилось 70 лет.
Третьяк. pic.twitter.com/MbkUscyBFZ— Пердизент России (@putin4russia) September 14, 2022
От творцов Аленушки презент!!— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) September 15, 2022
Владислав Третьяк - собственной персоной!)))
Ну, хоть спасибо не из лайна))) pic.twitter.com/ge1R08SFdl
Это памятник Джейсону Вурхизу 😎 pic.twitter.com/8OjGZ7HPUZ— NEWSꑭUA ⚠️ Ми ж Вас попереджали! (@newsua_one) September 15, 2022
Третьяк собой доволен...— Владимир Матов (@1964Matov) September 15, 2022
Ну урод же, да? pic.twitter.com/NW19CIGIRG
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