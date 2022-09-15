Ганнибал Лектер? Алёнушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так

Кстати, сам Третьяк играл совсем в другой, проволочной, маске. Вероятно, создатели памятника просто побоялись воспроизвести лицо вратаря, а потому скрыли его за такой зловещей маской.

В соцсетях это произведение искусства сравнили с Джейсоном Вурхизом из "Пятницы 13", Ганнибалом Лектером, вокалистом группы Slipknot Полом Греем и даже "Алёнушкой", которая несколько лет назад появилась в Нововоронеже. Правда, почти сразу её убрали из-за критики общественности.

Впрочем, СМИ сообщают, что Третьяку памятник понравился.

"Мне статуя вратаря понравилась. Убеждён, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат. А молодёжь, которая занимается хоккеем, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в моё время", - сказал Третьяк, которому в этом году исполнилось 70 лет.

От творцов Аленушки презент!!

Владислав Третьяк - собственной персоной!)))

Ну, хоть спасибо не из лайна))) pic.twitter.com/ge1R08SFdl — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) September 15, 2022

Это памятник Джейсону Вурхизу 😎 pic.twitter.com/8OjGZ7HPUZ — NEWSꑭUA ⚠️ Ми ж Вас попереджали! (@newsua_one) September 15, 2022

Третьяк собой доволен...

Ну урод же, да? pic.twitter.com/NW19CIGIRG — Владимир Матов (@1964Matov) September 15, 2022