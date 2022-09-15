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Ганнибал Лектер? Алёнушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так

rus.tvnet.lv
Ганнибал Лектер? Алёнушка? В Москве установили памятник Третьяку, но что-то пошло не так
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В новом жилом квартале "Парк Легенд" перед Музеем хоккейной славы в Москве установили статую Владислава Третьяка. Скульптуру легендарного хоккейного вратаря изготовили в Курганской области на предприятии ЗАО "Курганстальмост" по случаю 70-летия Третьяка.

Кстати, сам Третьяк играл совсем в другой, проволочной, маске. Вероятно, создатели памятника просто побоялись воспроизвести лицо вратаря, а потому скрыли его за такой зловещей маской.

В соцсетях это произведение искусства сравнили с Джейсоном Вурхизом из "Пятницы 13", Ганнибалом Лектером, вокалистом группы Slipknot Полом Греем и даже "Алёнушкой", которая несколько лет назад появилась в Нововоронеже. Правда, почти сразу её убрали из-за критики общественности.

Впрочем, СМИ сообщают, что Третьяку памятник понравился.

"Мне статуя вратаря понравилась. Убеждён, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат. А молодёжь, которая занимается хоккеем, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в моё время", - сказал Третьяк, которому в этом году исполнилось 70 лет.

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