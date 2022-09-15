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"Локомотив" запретил Педриньо использовать своё имя на форме

rus.tvnet.lv
"Локомотив" запретил Педриньо использовать своё имя на форме
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Меньше недели назад московский "Локомотив" подписал из бразильского "Ред Булл Брагантино" полузащитника Педриньо. Выяснилось, что клуб запретил ему использовать своё имя на форме. Об этом бразилец рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

Педриньо дебютировал в матче против "Факела", выйдя на 25 минут в футболке с фамилией Педро Габриэл. Во втором матче за "Локомотив" Педриньо вышел уже в старте и отметился результативной передачей, но сейчас обсуждают совсем другое.

В перерыве встречи комментатор "Матч ТВ" Сергей Дурасов сообщил напарнику по репортажу Александру Неценко, что клуб попросил не называть бразильца Педриньо.

Дальше высказался сам бразилец:

"Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл", - рассказал футболист.

На уточняющий вопрос, объяснило ли руководство такой запрет, нападающий ответил так: "Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать".

"Локомотив" после девяти туров идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге с девятью очками. Возглавляет турнирную таблицу "Зенит" (23 очка).

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