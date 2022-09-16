Итог наступления Украины: произошел ли перелом в войне с Россией?

Это вызвало волну возмущения в проукраинских социальных сетях, которые обвинили Россию в ударах по объектам жизнеобеспечения. Реакция пророссийских сетей была скорее смешанной - одни говорили, что обстрелы и бомбардировки надо распространить на всю территорию Украины, чтобы склонить страну к капитуляции, другие сомневались в том, что такая кампания приведет к упомянутому результату.

"Посмотрим, действительно ли начнется систематическая кампания ударов по инфраструктуре, пока это были удары в стиле "надо же что-то делать" в ответ на наступление ВСУ, а не некая плановая долговременная работа. Если она реально начнется, это означает новую ступень эскалации, как любое расширение войны на объекты, которые до этого трогали меньше или вообще не трогали, и признание, что до сих пор использовавшиеся средства и приемы не дали желательного результата", - считает Давид Гендельман.

Война в Украине при всем ее масштабе все-таки остается в каких-то известных рамках. Сложно сказать, были ли они как-то оговорены, либо стороны начертили их интуитивно, но до сих пор целенаправленных массированных ударов по гражданской, хоть и стратегически важной инфраструктуре не было.

С другой стороны, Запад тоже действует с определенной осторожностью в тех же поставках вооружений для ВСУ. Например, Украина до сих пор не получила оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью до 300 километров, танки западного производства и многое другое.

Возможно, Россия и Запад пытаются удержать конфликт в каких-то рамках, но если Москва пойдет на такой серьезный шаг, как систематические удары по жизненно важной гражданской инфраструктуре, то, вероятно, без последствий он не останется.

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При участии Елизаветы Фохт.