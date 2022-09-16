Видео ⟩ Очевидец заснял аварию на Вантовом мосту, случившейся из-за агрессивного шофера

Информация, представленная свидетелями порталу Sadursme.lv, свидетельствует о том, что инцидент произошел на Вантовом мосту в понедельник, 10 сентября, в 6:29.

На снятых видеорегистратором свидетеля кадрах видно, что перед ним, в соседней полосе, едет машина Volkswagen. Затем, в какой-то момент между двумя автомобилями проезжает еще третья машина.

В продолжении видео видно, что агрессивно движущаяся машина начинает метаться, и водитель не может ее удержать. В продолжении машина, возможно, врезалась в барьеры, а потом столкнулась с другой машиной. Есть также возможность, что агрессивный водитель просто проехал мимо барьеров и не врезался в них.

После этого машина осталась стоять на первой полосе. Как свидетельствует информация Google Maps, то на конкретном участке пути разрешается ехать со скоростью в 70 км/ч, но после въезда на мост, скорость нужно уменьшить до 50 км/ч.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы объяснить обстоятельства случившегося.

Государственная полиция отметила, что у них не зарегистрировано такое ДТП на Вантовом мосту.

Возможно, в этом случае было составлено согласованное заявление, но для того, чтобы убедиться в этом, необходимо выяснить автомобильные номера, задействованных в ДТП машин.

Видео: Инцидент на Вантовом мосту