Глава Бюро по защите Сатверсме: Россия финансирует партии в Латвии и во всем мире

Глава SAB признал, что после начала войны, когда уменьшилось передвижение людей через границу, традиционная активность российских и белорусских спецслужб в Латвии, возможно, и снизилась, но интерес к нашей стране сохраняется.

По словам Звиедриса, не секрет, что Россия финансирует выгодные ей политические силы и движения во всем мире, в том числе в Восточной Европе, а также в Латвии.

Российское финансирование вливается через различные якобы негосударственные фонды, "что можно трактовать по-разному". Звиедрис рассказал о случае в Латвии несколько лет назад, когда выяснилось, что мероприятия в Латвии 16 марта планировалось финансировать через вполне респектабельные европейские неправительственные организации, но истоки финансирования были в России.

Говоря о безопасности предстоящих выборов в Сейм и возможных попытках соседней страны повлиять на политическую обстановку в Латвии, Звиедрис отметил, что, если нарративы какой-либо политической силы в Латвии и России совпадают, SAB обращает внимание на любые корреляции, но должны быть очень конкретные доказательства, чтобы это действительно можно было утверждать.

С другой стороны, оценивая, представляют ли опасность для нашей страны российские граждане, которые бегут из России и выбирают Латвию в качестве места жительства, глава SAB заявил, что госслужбы должны оценивать этих прибывающих людей, но не на каждого из них нужно априори смотреть как на потенциальную угрозу.

Звиедрис сказал, что отношение мира к России очень сильно изменилось, что стало одной из причин того, что демонтаж памятника советской армии в Пардаугаве прошел относительно мирно. Кроме того, в данном случае государство очень точно и жестко сформулировало свою позицию по вопросу памятника, в том числе информируя о последствиях возможных провокаций.