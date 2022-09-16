За последние сутки в Латвии зарегистрирован 1369 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1369 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастную категорию от 60 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 678 случаев на 100 тысяч населения.
Было проведено 5405 лабораторных тестов на Covid-19, 25,3% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 913 371 человека, умерли 5969 человек.
У большей части жителей с момента последней вакцинации прошло более 6 месяцев, в связи с чем необходима бустерная доза вакцины. Анализируя данные о заболеваемости Covid-19, по-прежнему можно сделать вывод, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и смерти.
Госпитализации
За последние 24 часа число госпитализированных пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось с 275 до 284, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализировано 46 пациентов с Covid-19, выписано 32 человека.
У 113 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 106 человек среднетяжелое течение заболевания, семеро находятся в тяжелом состоянии.
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