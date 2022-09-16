ВИДЕО ⟩ Кокорин забил первый гол за 655 дней

31-летний Кокорин появился на поле после перерыва при счёте 0:1 в пользу соперника. На 75-й минуте "Арис" остался в меньшинстве и пропустил второй гол. Именно Кокорин забил единственный гол своей команды на 95-й минуте встречи.

Нападающий подхватил мяч неподалёку от штрафной, совершил ускорение и с острого угла вколотил мяч в сетку.

Кокорин не забивал в официальных матчах с 29 ноября 2020 года. Тогда он отличился за московский "Спартак" во встрече чемпионата России против волгоградского "Ротора" (2:0). Таким образом, Кокорин забил первый гол за 655 дней.

Кокорин стал игроком "Ариса" 31 августа. Форвард был отдан кипрскому клубу в бесплатную аренду сроком на год. Российский футболист выступал за "Фиорентину" с января 2021 года. В итальянской команде Кокорин сыграл только в 11 матчах и не забил ни одного мяча.

Также Кокорин успел поиграть за московские "Динамо" и "Спартак", "Анжи", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе сборной России нападающий провёл 48 матчей и забил 12 голов.