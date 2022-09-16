Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

"Как многие из вас знают, последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю способности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне очень дорого. Мне 41 год", - написал Федерер.

Швейцарец отметил, что Кубок Лейвера, который пройдёт на следующей неделе, станет для него последним турниром ATP.

В августе прошлого года Федерер перенёс операцию на колене, после чего на корт не выходил. Последним его турниром остаётся Уимблдон-2021, где он сумел дойти до четвёртого круга.

Роджер Федерер - 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" (восемь побед на Уимблдоне, шесть - на Australian Open, пять - на US Open, одна - на "Ролан Гаррос"), олимпийский чемпион Пекина (2008) в парном разряде и серебряный призёр ОИ-2012 в Лондоне. Шесть раз он становился победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде.

Всего в коллекции Роджера Федерера 103 титула в одиночном разряде и 8 в парном. Федерер был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель (в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом).