Сборная Латвии начала подготовку к последним матчам Лиги Наций. Объявлен состав

Подопечные Дайниса Казакевича в сентябре проведут две встречи - 22 сентября на стадионе "Сконто" против Молдовы, а также 26 сентября на выезде против Андорры. Билеты на домашний матч против команды Молдовы можно приобрести здесь.

Отметим, что впервые вызов в сборную получил полузащитник "Валмиеры" Максим Тонишев.

Список кандидатов в сборную :

Вратари: Павел Штейнбор ("Ягеллония", Польша), Кришьянис Звиедрис ("Лиепая"), Рихард Матревиц ("Валмиера").

Защитники: Антоний Черномордый, Райвис Юрковскис (оба - "Рига"), Каспар Дубра, Элвис Стуглис, Владислав Сорокин (все РФШ), Игорь Тарасов ("Красава", Кипр), Роберт Савалниекс ("Лиепая"), Даниэль Балодис, Эмилс Бирка (оба - "Валмиера").

Полузащитники: Андрей Цыганик ("ДАК 1904", Словакия), Эдуард Эмсис ("Лахти", Финляндия), Алвис Яунземс, Максим Тонишев (оба - "Валмиера"), Янис Икауниекс ("КуПС", Финляндия), Алексей Савельев ("Ауда"), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Артур Зюзин (РФШ), Кришс Карклиньш ("Лиепая").

Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Камбуур", Нидерланды), Давис Икауниекс ("Яблонец", Чехия), Раймонд Кроллис ("Валмиера").

После четырёх из шести туров сборная Латвии имеет в своём активе 12 очков и возглавляет группу "D1". В оставшихся двух матчах сборной Латвии необходимо набрать как минимум два очка, чтобы гарантировать себе первое место в группе и путёвку в лигу "С".