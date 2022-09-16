В небоскребе в Китае возник большой пожар. Государственные СМИ сообщают, что количество пострадавших сейчас неизвестно, пишет газета The Guardian.
Видео ⟩ В Китае загорелся небоскреб. Пламя охватило все здание
В Китае загорелся небоскреб. Пламя охватило все здание
В китайском городе Чанша загорелся внушительный небоскреб. В нем находился офис принадлежащего государству телекоммуникационного предприятия China Telecom.
"Из здания идет густой дым, безжалостно горят несколько десятков этажей", - сообщает государственная вещательная организация CCTV.
Видео: в Китае горит небоскреб
❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022
Пожарные начали спасательные работы, чтобы погасить пламя и спасти пострадавших, говорится в сообщении.
В городе живет около 10 миллионов человек.
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