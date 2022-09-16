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Видео ⟩ В Китае загорелся небоскреб. Пламя охватило все здание

rus.tvnet.lv
В Китае загорелся небоскреб. Пламя охватило все здание
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Горящий небоскреб в Китае.
Горящий небоскреб в Китае. Фото: @nexta_tv/Twitter

В небоскребе в Китае возник большой пожар. Государственные СМИ сообщают, что количество пострадавших сейчас неизвестно, пишет газета The Guardian.

В китайском городе Чанша загорелся внушительный небоскреб. В нем находился офис принадлежащего государству телекоммуникационного предприятия China Telecom.

"Из здания идет густой дым, безжалостно горят несколько десятков этажей", - сообщает государственная вещательная организация CCTV.

Видео: в Китае горит небоскреб

Пожарные начали спасательные работы, чтобы погасить пламя и спасти пострадавших, говорится в сообщении.

В городе живет около 10 миллионов человек.

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