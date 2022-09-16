Видео ⟩ В Китае загорелся небоскреб. Пламя охватило все здание

В китайском городе Чанша загорелся внушительный небоскреб. В нем находился офис принадлежащего государству телекоммуникационного предприятия China Telecom.

"Из здания идет густой дым, безжалостно горят несколько десятков этажей", - сообщает государственная вещательная организация CCTV.

Видео: в Китае горит небоскреб

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Пожарные начали спасательные работы, чтобы погасить пламя и спасти пострадавших, говорится в сообщении.

В городе живет около 10 миллионов человек.