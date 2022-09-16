Эрнест Гулбис стал президентом Латвийского теннисного союза

Кандидатом в президенты ЛТС также был многолетний президент теннисного клуба дипломатов, архитектор и бизнесмен Марцис Апситис.

На общем собрании членов в Юрмале в пятницу за Гулбиса проголосовали 32 из 51 голосующих.

Внесённые в апреле поправки в закон о спорте не позволяют занимать должности в правлениях латвийских спортивных федераций бывшим сотрудникам Комитета государственной безопасности (КГБ) или информаторам, поэтому Юрис Савицкис должен оставить свою должность в ЛТС до 1 октября. В противном случае федерация может быть лишена статуса и государственного финансирования.

После принятия закона Савицкис, который был президентом ЛТС с 1998 года, сообщил, что уйдёт с поста к октябрю.

34-летний Гулбис за время своей профессиональной карьеры становился победителем восьми турниров АТР (шесть - в одиночном разряде), а также доходил до полуфинала одного турнира "Большого шлема" ("Ролан Гаррос"-2014). Успех во Франции позволил Гулбису впервые попасть в Топ-10 в мировом рейтинге.