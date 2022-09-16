Профсоюз работников сферы образования и науки все-таки договорился с правительством и принял решение отменить забастовку, а на портале RUS TVNET появился калькулятор выборов. Рассказываем о самом главном за пятницу, 16 сентября.
Главное за 16 сентября ⟩ Отмена забастовки, калькулятор выборов и круглосуточная пиццерия в Риге
Новости Латвии:
Правительство и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, и запланированная забастовка педагогов будет отменена, сообщили должностные лица.
С середины сентября в Риге на улице Ницгалес, 2а, рядом с ТЦ Minska, открыта первая круглосуточная автоматизированная пиццерия.
Приближается 1 октября, день, когда мы отправимся к избирательным урнам, чтобы выбрать 14-й Сейм. RUS TVNET начинает опрос читателей, чтобы выяснить, за какую политическую силу наши читатели готовы отдать свой голос!
В четверг, 15 сентября, незадолго до 2 часов ночи Рижская муниципальная полиция получила звонок от пьяного человека, который объяснил, что, когда он шел по улице в центре Риги, в него с третьего этажа многоквартирного дома бросали камнями. На место происшествия отправился экипаж.
После войны, начатой Россией против Украины, интерес спецслужб восточных соседей к Латвии не снизился, заявил в интервью TV3 директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгил Звиедрис.
Первая ракетка латвийского мужского тенниса Эрнест Гулбис в пятницу был избран на пост президента Латвийского теннисного союза (ЛТС), на котором он заменит Юриса Савицкиса.
Юрмальская городская дума приняла решение о демонтаже ледовой арены в Майори, сообщает самоуправление. В следующем году планируется разработать проект строительства спортивной площадки Майорской средней школы, которая будет располагаться на месте холла.
На заседании Юрмальской городской думы в четверг было принято решение построить в Каугури за 6 млн евро новую котельную на щепе, сообщили в самоуправлении.
В социальной сети Facebook распространилось видео с автомобилем, который буквально летит через Вантовый мост и в конце попадает в аварию. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы прояснить ситуацию.
За рубежом:
Попытки государств Европейского союза избежать крупных разрывов в поставках газа, вероятнее всего, окажутся успешными, и Европе удастся заменить российские газовые поставки. Кроме того, в ближайшее зимнее время ожидается большой спад цен на газ, сообщает The Guardian, ссылаясь на аналитиков Goldman Sachs.
В четверг вечером, 15 сентября, в Таллинне стартовал традиционный фестиваль света. По мнению гостей мероприятия, в этом году "Свет шагает" особенно ярко, пишет Limon.ee.
Подконтрольный Кремлю телеканал "Россия-1" показал искаженный фрагмент фильма 1899 года, в котором Елизавета II якобы бросала еду на землю африканским детям.
В небоскребе в Китае возник большой пожар. Государственные СМИ сообщают, что количество пострадавших сейчас неизвестно, пишет газета The Guardian.
В этом выпуске свою трагическую историю расскажет мать, потерявшая своего ребенка. Ее 20-летний сын погиб в серьезной аварии в Пухья два года назад, но виновник до сих пор в бегах, пишет Rus.Postimees.
Столице Казахстана вернули прежнее название - Астана. Эксперты связывают переименование с процессом замещения политики "старого назарбаевского" Казахстана на "новый" во главе с Токаевым.
Интересное чтиво:
"Почему учителя опять бастуют?", "Неужели им действительно платят так мало?", "И что с той нагрузкой, что они там делают?". В последнее время такие и подобные вопросы в общественном пространстве звучат особенно часто. Чтобы найти ответы, TVNET отправился в одну из рижских средних школ, которая планирует закрыть двери по крайней мере на неделю. Там мы узнали и о 12-часовых рабочих днях, и о большой нагрузке учителя немецкого языка Хелены Бриеде, а также о поддержке забастовки родителями и учениками.
Традиции Нового года: шампанское, оливье и "Ирония судьбы" по телевизору. И вот в Голливуде покусились на святое - и пересняли советскую классику, поменяв СССР 70-х на современные США. Как это получилось и способен ли заокеанский фильм стать новой традицией - обсуждаем в новом выпуске "Кина - будет!".
"Сегодня мне нужно сделать труп, завтра мне нужно сделать кошку, а послезавтра мне нужно сделать королеву", - говорит о своей любимой профессии латвийский гример с мировыми наградами и 12-летним опытом Елена Пидяш.
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