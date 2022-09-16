Главное за 16 сентября ⟩ Отмена забастовки, калькулятор выборов и круглосуточная пиццерия в Риге

Столице Казахстана вернули прежнее название - Астана. Эксперты связывают переименование с процессом замещения политики "старого назарбаевского" Казахстана на "новый" во главе с Токаевым.

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"Почему учителя опять бастуют?", "Неужели им действительно платят так мало?", "И что с той нагрузкой, что они там делают?". В последнее время такие и подобные вопросы в общественном пространстве звучат особенно часто. Чтобы найти ответы, TVNET отправился в одну из рижских средних школ, которая планирует закрыть двери по крайней мере на неделю. Там мы узнали и о 12-часовых рабочих днях, и о большой нагрузке учителя немецкого языка Хелены Бриеде, а также о поддержке забастовки родителями и учениками.

Традиции Нового года: шампанское, оливье и "Ирония судьбы" по телевизору. И вот в Голливуде покусились на святое - и пересняли советскую классику, поменяв СССР 70-х на современные США. Как это получилось и способен ли заокеанский фильм стать новой традицией - обсуждаем в новом выпуске "Кина - будет!".

"Сегодня мне нужно сделать труп, завтра мне нужно сделать кошку, а послезавтра мне нужно сделать королеву", - говорит о своей любимой профессии латвийский гример с мировыми наградами и 12-летним опытом Елена Пидяш.