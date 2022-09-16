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"Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее": Путин о войне в Украине

rus.tvnet.lv
"Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее": Путин о войне в Украине
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: Asatur Yesayants/shutterstock

Россия сделает все, чтобы война с Украиной прекратилась как можно скорее, но Киев отказался от переговоров, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет "Медуза".

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - сказал Путин.

Как отмечает "Агентство", Путин ничего не сказал о выполнении целей так называемой "спецоперации", хотя ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что "спецоперация" будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

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