Rīgas namu pārvaldnieks понизит температуру отопления

Такие шаги RNP обусловлены недостатком энергоресурсов и высокими ценами. В компании заявили - хотя решение даст жителям возможность сэкономить, оно имеет и ряд недостатков, связанных с состоянием рижских многоквартирных домов.

"Основная проблема связана с тем, что эти системы отопления морально и технически устарели. Возможности регулирования отопления советских времен - это не то, что мы хотели бы сейчас, и они не такие, как в любой нормальной новостройке, возведенной относительно недавно", - пояснил представитель RNP Крист Лейшкалнс.

В действующих постановлениях Кабинета министров предусмотрено, что температура отопления в квартирах не должна быть ниже +18 градусов.

Минэкономики разработало поправки к регулированию, которые предусматривали бы в этом году возможность по всей стране снизить температуру в квартирах до +19 градусов.

Поправки могут быть рассмотрены правительством уже на следующей неделе. При этом планируется сохранить для собственников квартир право принять решение об обеспечении более высокой температуры воздуха, если они сочтут это необходимым для эксплуатации дома или для обеспечения здоровья и благополучия жильцов.