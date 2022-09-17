В многоквартирных домах, обслуживаемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в отопительном сезоне планируют снизить температуру отопления на один-два градуса. Снижение температуры, по расчетам RNP, сэкономило бы расходы на 5-10%, сообщает Panorāma.
Rīgas namu pārvaldnieks понизит температуру отопления
Такие шаги RNP обусловлены недостатком энергоресурсов и высокими ценами. В компании заявили - хотя решение даст жителям возможность сэкономить, оно имеет и ряд недостатков, связанных с состоянием рижских многоквартирных домов.
"Основная проблема связана с тем, что эти системы отопления морально и технически устарели. Возможности регулирования отопления советских времен - это не то, что мы хотели бы сейчас, и они не такие, как в любой нормальной новостройке, возведенной относительно недавно", - пояснил представитель RNP Крист Лейшкалнс.
В действующих постановлениях Кабинета министров предусмотрено, что температура отопления в квартирах не должна быть ниже +18 градусов.
Минэкономики разработало поправки к регулированию, которые предусматривали бы в этом году возможность по всей стране снизить температуру в квартирах до +19 градусов.
Поправки могут быть рассмотрены правительством уже на следующей неделе. При этом планируется сохранить для собственников квартир право принять решение об обеспечении более высокой температуры воздуха, если они сочтут это необходимым для эксплуатации дома или для обеспечения здоровья и благополучия жильцов.
Член правления Ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолиньш заявил, что системы отопления старых домов не смогут обеспечить одинаковую температуру во всех квартирах.
"Есть риск, что если дом не сбалансирован, то в каких-то квартирах температура может упасть больше, а в каких-то - меньше. Где-то будет хорошо, где-то - прохладно, потому что даже без такого снижения температуры мы сейчас видим, что в разных квартирах температура в помещениях отличается, она также будет соответственно меняться, если мы проведем централизованное снижение температуры в этом индивидуальном тепловом узле", - указал Витолиньш.
Представитель RNP пояснил, что до начала отопительного сезона собственники домов еще могут совместно принять решение об индивидуальном распределителе платы за тепло, а также об установке стабилизаторов, что позволило бы снизить счета. В то же время важно думать об индивидуальных привычках экономить энергоресурсы - например, правильно проветривать помещения.
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