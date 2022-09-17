По словам двух петербургских политиков, неудачи России в Украине подпитывают оппозицию президенту Владимиру Путину, сообщает CNN. Отсутствие быстрых побед, материальные потери и успешное украинское контрнаступление вызвали гнев и разочарование, которыми сейчас пытаются воспользоваться оппоненты Путина.
Политик из РФ: сторонники и противники войны могут объединиться против Путина
Дмитрий Палюга, местный политик, живущий в Санкт-Петербурге, говорит, что поражение России в войне может объединить либеральных граждан и сторонников войны.
Общая цель может состоять в том, чтобы отстранить Путина от власти, рассказал CNN Палюга, который призывает начать процедуру импичмента президента.
Он утверждает, что еще с начала войны некоторые граждане выступали против вторжения в Украину по гуманитарным и юридическим причинам. С другой стороны, сторонники войны разочарованы в Путине, потому что война пошла не так, как хотелось бы.
Оппозиционные политики отмечают, что "российскую армию сейчас уничтожают, поэтому мы теряем людей, теряем оружие и скоро потеряем способность защищаться". Даже обширная российская пропаганда не может скрыть растущее недовольство граждан.
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