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Политик из РФ: сторонники и противники войны могут объединиться против Путина

rus.tvnet.lv
Политик из РФ: сторонники и противники войны могут объединиться против Путина
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: sputnik

По словам двух петербургских политиков, неудачи России в Украине подпитывают оппозицию президенту Владимиру Путину, сообщает CNN. Отсутствие быстрых побед, материальные потери и успешное украинское контрнаступление вызвали гнев и разочарование, которыми сейчас пытаются воспользоваться оппоненты Путина.

Дмитрий Палюга, местный политик, живущий в Санкт-Петербурге, говорит, что поражение России в войне может объединить либеральных граждан и сторонников войны.

Общая цель может состоять в том, чтобы отстранить Путина от власти, рассказал CNN Палюга, который призывает начать процедуру импичмента президента.

Он утверждает, что еще с начала войны некоторые граждане выступали против вторжения в Украину по гуманитарным и юридическим причинам. С другой стороны, сторонники войны разочарованы в Путине, потому что война пошла не так, как хотелось бы.

Оппозиционные политики отмечают, что "российскую армию сейчас уничтожают, поэтому мы теряем людей, теряем оружие и скоро потеряем способность защищаться". Даже обширная российская пропаганда не может скрыть растущее недовольство граждан.

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