15-летняя эстонка разогналась до 115 км/ч в арендованном авто

В публикации говорится, что во вторник, 13 сентября, на Лаагна-теэ полиция вела дорожный надзор. В какой-то момент фоторадар патрульного зафиксировал, что один из автомобилей разогнался до 115 км/ч, хотя на данном участке дороги максимально разрешенная скорость движения составляет 70 км/ч.

За рулем арендной машины Bolt Drive полицейские обнаружили 15-летнюю девочку, которая воспользовалась учетной записью своей мамы и решила проверить скоростные качества машины. Кроме девочки в машине также находились еще двое несовершеннолетних. К счастью, полиция успела вмешаться и предотвратить возможные печальные последствия!

Стражи правопорядка призвали родителей всегда интересоваться тем, чем заняты их дети.

По словам руководителя направления Bolt в Эстонии Лукаса Юла, передача учетной записи Bolt Drive третьим лицам является мошенничеством и серьезным нарушением пользовательского соглашения. "Bolt Drive наложил штраф в размере 250 евро за передачу учетной записи пользователя третьим лицам. Если автомобиль поврежден или попал в аварию, пользователь обязан оплатить все расходы, связанные с ремонтом автомобиля", - сказал он, а также добавил, что предприятие заблокировало аккаунт пользователя, а дальнейшим рассмотрением дела займется полиция.