Вс, 18.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Гражданин Украины предложил инспектору погранохраны 50 долларов - его посадят на 4 месяца

rus.tvnet.lv
Гражданин Украины предложил инспектору погранохраны 50 долларов - его посадят на 4 месяца
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Граница Латвии. Иллюстративное фото
Граница Латвии. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В августе Резекненский суд в Балви приговорил гражданина Украины к четырем месяцам лишения свободы и депортации из Латвии на несколько лет за предложение взятки в размере 50 долларов США (46 евро) пограничнику, говорится в опубликованном приговоре суда.

В апреле этого года иностранец на пункте пограничного контроля Терехово в коридоре у дежурного помещения протянул руку со сложенной банкнотой в 50 долларов США, чтобы инспектор пограничной охраны, несмотря на выданный отказ во въезде, пропустила его в Латвию.

Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на четыре месяца, а также к депортации из Латвии, наложив запрет на въезд в страну на три года.

При вынесении приговора суд засчитал время содержания под стражей с конца апреля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх