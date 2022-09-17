Гражданин Украины предложил инспектору погранохраны 50 долларов - его посадят на 4 месяца

В апреле этого года иностранец на пункте пограничного контроля Терехово в коридоре у дежурного помещения протянул руку со сложенной банкнотой в 50 долларов США, чтобы инспектор пограничной охраны, несмотря на выданный отказ во въезде, пропустила его в Латвию.

Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на четыре месяца, а также к депортации из Латвии, наложив запрет на въезд в страну на три года.

При вынесении приговора суд засчитал время содержания под стражей с конца апреля.