В августе Резекненский суд в Балви приговорил гражданина Украины к четырем месяцам лишения свободы и депортации из Латвии на несколько лет за предложение взятки в размере 50 долларов США (46 евро) пограничнику, говорится в опубликованном приговоре суда.
Гражданин Украины предложил пограничнице 50 долларов - его посадят на четыре месяца
Гражданин Украины предложил пограничнице 50 долларов - его посадят на четыре месяца
В апреле этого года иностранец на пункте пограничного контроля Терехово в коридоре у дежурного помещения протянул руку со сложенной банкнотой в 50 долларов США, чтобы инспектор пограничной охраны, несмотря на выданный отказ во въезде, пропустила его в Латвию.
Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на четыре месяца, а также депортации из Латвии, наложив запрет на въезд в страну на три года.
При вынесении приговора суд засчитал время содержания под стражей с конца апреля.
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