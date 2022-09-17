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В Риге задерживаются автобусы 15-го, 21-го и 31-го маршрутов

rus.tvnet.lv
В Риге задерживаются автобусы 15-го, 21-го и 31-го маршрутов
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Фото: Schutterstock.com

Во второй половине дня в субботу в Риге опаздывают автобусы 15-го, 21-го и 31-го маршрута, сообщает предприятие Rīgas satiksme в Twitter.

Отставание от графика курсирования автобусов составляет до 35 минут.

Как пояснили на предприятии Rīgas satiksme, задержки связаны с ремонтными работами на улицах Юглас и Мурьяну.

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