Во второй половине дня в субботу в Риге опаздывают автобусы 15-го, 21-го и 31-го маршрута, сообщает предприятие Rīgas satiksme в Twitter.
В Риге задерживаются автобусы 15-го, 21-го и 31-го маршрутов
В Риге задерживаются автобусы 15-го, 21-го и 31-го маршрутов
Отставание от графика курсирования автобусов составляет до 35 минут.
Как пояснили на предприятии Rīgas satiksme, задержки связаны с ремонтными работами на улицах Юглас и Мурьяну.
Uzmanību! Remontdarbu dēļ Juglas un Murjāņu ielā rodas kavējumi 15., 21., 31., maršruta autobusiem, kavējumi līdz 35 minūtēm.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 17, 2022
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