"Из них такое поперло, что никто не ожидал". Как заключенные реагируют на призывы вступить в ЧВК "Вагнера"

О том, что в ИК-6 выступал человек, похожий на Пригожина, один из собеседников Би-би-си узнал от своего сына, заключенного этой колонии. Тот позвонил отцу в понедельник, 12 сентября, и рассказал, что накануне "приехал какой-то человек, похожий на Пригожина, имени своего не называл", предлагал поехать воевать в Украину.

Другой собеседник Би-би-си тоже говорит, что "представитель ЧВК" был в ИК-6 в воскресенье. "Я читал новости, что он ездит по колониям, но это было так далеко, а тут на видео мой родной плац. Все как в других колониях говорят - вывели на плац всех, включая злостных нарушителей, которые не должны были там оказаться", - рассказал он.

Встреча с человеком из ЧВК в ИК-6 состоялась впервые, но ранее в колонии проводили собеседования с некоторыми заключенными сотрудники учреждения - они пытались выяснить, не хотели бы те поехать добровольцами воевать в Украину. Так пересказывает разговор с сыном собеседник Би-би-си. На эти собеседования вызывали не всех - в основном, осужденных "по профильным статьям - разбой, умышленное убийство", рассказывает отец заключенного. Осужденных, например, по статье "терроризм" и на разговоры с руководством не звали, и на плац к представителю ЧВК не выводили. Бывший заключенный ИК-6 отмечает, что там сидят заключенные, попавшие в колонию строгого режима впервые - это "насильники, убийцы и наркоторговцы".