Главная новость субботы - правительство согласилось сбалансировать нагрузку и повысить ставку зарплат педагогов, поставив таким образом окончательную точку на забастовке учителей. Однако это далеко не все, что произошло за день, поэтому рассказываем о самом главном за 17 сентября.
Главное за 17 сентября ⟩ Повышение зарплат педагогов, "сюрприз" от RNP и тюрьма для гражданина Украины за взятку
Новости Латвии:
В многоквартирных домах, обслуживаемых Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в отопительном сезоне планируют снизить температуру отопления на один-два градуса. Снижение температуры, по расчетам RNP, сэкономило бы расходы на 5-10%.
В субботу, 17 сентября, Кабинет министров после достижения договоренности с представляющим педагогов профсоюзом в субботу на внеочередном заседании принял информационный доклад, подготовленный Министерством образования и науки (МОН) о перераспределении нагрузки педагогов и повышении ставки.
Чтобы компенсировать цены на электроэнергию, правительство могло бы установить потолок цен на первые 100 киловатт-часов (кВт/ч), заявил в субботу, 17 сентября, на съезде партии "Единство" партийного объединения "Новое Единство" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В августе Резекненский суд в Балви приговорил гражданина Украины к четырем месяцам лишения свободы и депортации из Латвии на несколько лет за предложение взятки в размере 50 долларов США (46 евро) пограничнику, говорится в опубликованном приговоре суда.
В выходные Марис с семьей гулял по улице Нитаурес в Сигулде, которую пересекает железнодорожная эстакада. Когда поезд проезжал мимо, с его стороны вылетел камень, который попал в дочь Мариса, сообщает передача Bez Tabu.
За рубежом:
Человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, уже два месяца ездит по российским колониям, агитируя заключенных вступить в ЧВК "Вагнера". Как выяснила Би-би-си, такая агитация не нравится ряду сотрудников ФСИН - некоторые арестанты перестают подчиняться администрации. Юристы утверждают, что законным образом отправить заключенных на войну нельзя. Тем не менее администрации подчиняются - по закону "Пригожин" не мог даже зайти на территорию колонии.
Президент США Джо Байден призвал главу российского государства Владимира Путина отказаться от мысли об использовании в Украине химического или тактического ядерного оружия. "Не надо. Не надо. Не надо. Вы измените лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны", - такими словами вечером в пятницу, 16 сентября, Байден ответил в интервью телеканалу CBS на вопрос, что он сказал бы Путину, если бы тот задумался о подобной возможности.
Столица Казахстана Нур-Султан снова переименована в Астану. Документ с соответствующими поправками в субботу, 17 сентября, подписал президент государства Касым-Жомарт Токаев.
По словам двух петербургских политиков, неудачи России в Украине подпитывают оппозицию президенту Владимиру Путину, сообщает CNN. Отсутствие быстрых побед, материальные потери и успешное украинское контрнаступление вызвали гнев и разочарование, которыми сейчас пытаются воспользоваться оппоненты Путина.
Российские войска в городе Изюм Харьковской области повторили то, что сделали в Буче Киевской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в пятницу, 16 сентября.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири прогнозирует, что в следующем году из-за роста цен на топливо неизбежно повышение тарифов, однако, по данным национальной телерадиовещательной компании Ирландии RTÉ, повышение не должно быть чрезмерным.
Украинские власти начали эксгумацию могил, обнаруженных рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации.
Советский и российский режиссер Игорь Масленников, создатель советского "Шерлока Холмса", умер на 91-м году жизни, передает в субботу, 17 сентября, "Дождь" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
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