Главное за 17 сентября ⟩ Повышение зарплат педагогов, "сюрприз" от RNP и тюрьма для гражданина Украины за взятку

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири прогнозирует, что в следующем году из-за роста цен на топливо неизбежно повышение тарифов, однако, по данным национальной телерадиовещательной компании Ирландии RTÉ, повышение не должно быть чрезмерным.

Украинские власти начали эксгумацию могил, обнаруженных рядом с Изюмом через несколько дней после освобождения города из-под российской оккупации.

Советский и российский режиссер Игорь Масленников, создатель советского "Шерлока Холмса", умер на 91-м году жизни, передает в субботу, 17 сентября, "Дождь" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

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