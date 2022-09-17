Университет обороны США: У военных лидеров Китая и России есть общая потенциальная слабость

Путин похвалил "взвешенную позицию" Пекина по поводу начатой Россией войны в Украине - Китай не критиковал военные действия России, однако критиковал санкции Запада против Москвы.

В свою очередь Россия поддерживает Китай в связи с обострением США, которое выросло после начала войны. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа посетила Тайвань.

"Мы очень высоко оцениваем взвешенную позицию наших китайских друзей по отношению к кризису в Украине", - сказал Путин президенту Китая.

Во время разговора Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов быть "державой" как и Россия.

"Китай готов работать вместе с Россией, чтобы взять на себя ответственноcть державы, занять ведущую роль и способствовать стабильности и позитивной энергии в полном хаоса мире", - указал он.

Китай выразил поддержку Путину, обвинив в этом конфликте США и НАТО, однако воздержался от предоставления какой-либо помощи Москве.