Согласно новому отчету Национального университета обороны США, военные лидеры Китая имеют общую потенциальную слабость, которая подорвала позиции их российских коллег в Украине и может помешать им начать подобную войну, сообщает CNN.
Университет обороны США: У военных лидеров Китая и России есть общая потенциальная слабость
В сообщении в качестве возможной ахиллесовой пяты указывается отсутствие перекрестного обучения в Китайской народной освободительной армии, однако аналитики по-прежнему опасаются недооценивать возможности Китая и предостерегают от сравнений с Россией.
В сообщении обобщается предыстория более 300 высших офицеров Китая в ее пяти видах служб — армии, флоте, авиации, ракетных войсках и силах стратегической поддержки.
Выяснилось, что военные начальники Китайской народной освободительной армии редко выезжали за пределы своей службы, что ярко контрастирует с военными силами США, в которых перекрестное обучение между службами было юридическим требованием с 1986 года.
В 73-страничном сообщении сказано, что эта строгость может снизить эффективность Китая в дальнейших конфликтах, особенно в конфликтах, требующих высокого уровня совместных действий.
Указывается, что китайская армия может столкнуться с теми же проблемами, что и военные силы РФ в Украине, где общее сотрудничество сил было на низком уровне.
Напомним, в четверг 15 сентября, в Узбекистане президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин договорились "создавать стабильность и нести позитивную энергию в мир", а также обсудили "кризис в Украине".
Путин похвалил "взвешенную позицию" Пекина по поводу начатой Россией войны в Украине - Китай не критиковал военные действия России, однако критиковал санкции Запада против Москвы.
В свою очередь Россия поддерживает Китай в связи с обострением США, которое выросло после начала войны. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа посетила Тайвань.
"Мы очень высоко оцениваем взвешенную позицию наших китайских друзей по отношению к кризису в Украине", - сказал Путин президенту Китая.
Во время разговора Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов быть "державой" как и Россия.
"Китай готов работать вместе с Россией, чтобы взять на себя ответственноcть державы, занять ведущую роль и способствовать стабильности и позитивной энергии в полном хаоса мире", - указал он.
Китай выразил поддержку Путину, обвинив в этом конфликте США и НАТО, однако воздержался от предоставления какой-либо помощи Москве.
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