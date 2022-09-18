"Старательный проситель", которого заставляют ждать. Что западная пресса пишет о Путине на саммите ШОС в Самарканде

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете, - ответил ему Путин. - Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

Индия: перемена тона

В пятницу встречи Путина с Си и Моди прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "То, что мы услышали в Узбекистане от лидеров и Индии, и Китая, означает, что господин Путин не находит огромного числа симпатизирующих ему собеседников", - сказал он.

Фото: EPA

Прямая и публичная критика со стороны Моди привлекла внимание комментаторов. Некоторые объясняют позицию индийского лидера тем, что Индия состоит не только в ШОС, но и в Четырёхстороннем диалоге по безопасности вместе с Австралией, США и Японией. Этот блок называют "восточным НАТО".

"Безусловно, это серьезная перемена тона, - говорит эксперт Индрани Багчи из исследовательского центра Ананта Аспен в Дели в беседе с Financial Times. - Тон не слишком критичный, но сам факт, что он это сказал, подразумевает критику".