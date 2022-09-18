"Вспомним мирное время, когда я пела на "Песне года", а ваши пьяные родители под меня танцевали", - говорит Андрей Данилко в образе Верки Сердючки со сцены Wondersala на рижской Андрейосте. В субботу, 17 сентября, он со своим коллективом отыграл там первый концерт своего тура в поддержку Украины.
Фото ⟩ Смех побеждает страх: Верка Сердючка дала концерт в Риге. И это было незабываемо
Впрочем, следующей же песней Dancing Russia Goodbye (переделкой Lasha Tumbai, которая еще пятнадцать лет назад рассорила музыканта с Россией) Данилко возвращает нас из ностальгии в реальность, хоть и обходится с ней как свойственно его полоумному кабаре - через смех, танцы, музыку и шампанское. "Смех убивает страх", - утверждает Данилко-Сердючка, и сомневаться в этом не приходится - настолько непосредственно по сцене скачет его команда - музыканты в белых шортах, бэк-вокалисты в заячьих ушах, певицы в костюмах то невесты, то молодой крестьянки с советских плакатов.
Несмотря на то и дело мелькающую на экране фразу "Х** ВІЙНІ", культовое "Геть з України, москаль некрасивий!" и традиционное уже "Слава Украине!", практически весь концерт Данилко провел по-русски, то и дело сыпля со сценами афоризмами: "Песня исполняется со спецэффектами для эффектных женщин", "Есть в зале проститутки?", "Я тут выступала, когда у вас еще не было "Лидо".
Кульминацией же чуть менее чем полуторачасового концерта стало символическое снятие Сердючкой своего неизменного головного убора - блестящей шляпки со звездой, с которой певица обычно никогда не расстается. "Когда падает звезда, нужно загадывать желание. А желание у нас у всех одно", - сказал Данилко, после чего действительно снял головной убор и немедленно пропал со сцены вместе с музыкантами.
Галерея: Концерт Верки Сердючки в Wondersala 17.09.2022
Возгласы собравшихся "Еще!" постепенно перерастали в "Верка!", и коллектив после заминки вновь появился на сцене - на этот раз в черных костюмах с антивоенными лозунгами, в том числе и сам Данилко, уже вне образа Сердючки. "Еще никогда так быстро не переодевался", - поделился он, после чего напоследок спел легендарную "Все будет хорошо", добавив: "Если я что-нибудь предсказываю, это сбывается".
Концерт Данилко и его коллектива - настоящий праздник жизни и мира, словно победа уже здесь. Впрочем, можно воспринимать его и по-другому - и будто вновь почувствовать себя двадцать лет назад на веселых посиделках у родственников, когда любое упоминание о войне вызывало разве что недоуменную улыбку. И если даже в Латвии такой взрыв позитива действует как бальзам на душу, трудно представить, что значат концерты Сердючки на родине - будь то даже метро-бомбоубежище.
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