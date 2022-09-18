Фото ⟩ Смех побеждает страх: Верка Сердючка дала концерт в Риге. И это было незабываемо

Впрочем, следующей же песней Dancing Russia Goodbye (переделкой Lasha Tumbai, которая еще пятнадцать лет назад рассорила музыканта с Россией) Данилко возвращает нас из ностальгии в реальность, хоть и обходится с ней как свойственно его полоумному кабаре - через смех, танцы, музыку и шампанское. "Смех убивает страх", - утверждает Данилко-Сердючка, и сомневаться в этом не приходится - настолько непосредственно по сцене скачет его команда - музыканты в белых шортах, бэк-вокалисты в заячьих ушах, певицы в костюмах то невесты, то молодой крестьянки с советских плакатов.

Несмотря на то и дело мелькающую на экране фразу "Х** ВІЙНІ", культовое "Геть з України, москаль некрасивий!" и традиционное уже "Слава Украине!", практически весь концерт Данилко провел по-русски, то и дело сыпля со сценами афоризмами: "Песня исполняется со спецэффектами для эффектных женщин", "Есть в зале проститутки?", "​Я тут выступала, когда у вас еще не было "Лидо".