Судейское решение определило победителя третьего боя Головкин - Альварес

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль Альварес.

Решение судей было единогласным и ожидаемым. Канело доминировал в ринге на протяжении всего боя.

По информации The Mirror, мексиканец получит за бой гарантированный гонорар в размере 45 миллионов долларов, а казахстанский боксёр - 20 млн. Итоговые выплаты боксёров могут увеличиться благодаря бонусам за продажу платных трансляций и билетов.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, а второй бой соперники провели в сентябре 2018 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Альварес.

В отличие от первого и второго поединка, на этот раз боксёры встречались в рамках дивизиона до 76,2 кг. Для Головкина это был дебютный поединок в этом весе.

Таким образом, 32-летний Сауль Альварес одержал 58-ю победу (39 нокаутом) в профессиональной карьере и защитил звание абсолютного чемпиона мира. На счету 40-летнего Головкина 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья.