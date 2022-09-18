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Судейское решение определило победителя третьего боя Головкин - Альварес

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Судейское решение определило победителя третьего боя Головкин - Альварес
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Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес
Геннадий Головкин и Сауль "Канело" Альварес Фото: AP/Scanpix

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в главном событии которого казахстанский боксёр Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу и не смог завоевать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль Альварес.

Решение судей было единогласным и ожидаемым. Канело доминировал в ринге на протяжении всего боя.

По информации The Mirror, мексиканец получит за бой гарантированный гонорар в размере 45 миллионов долларов, а казахстанский боксёр - 20 млн. Итоговые выплаты боксёров могут увеличиться благодаря бонусам за продажу платных трансляций и билетов.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре 2017 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, а второй бой соперники провели в сентябре 2018 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Альварес.

В отличие от первого и второго поединка, на этот раз боксёры встречались в рамках дивизиона до 76,2 кг. Для Головкина это был дебютный поединок в этом весе.

Таким образом, 32-летний Сауль Альварес одержал 58-ю победу (39 нокаутом) в профессиональной карьере и защитил звание абсолютного чемпиона мира. На счету 40-летнего Головкина 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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