Два человека серьезно пострадали. Подробности ДТП на пешеходном переходе в Плявниеках

Вечером во вторник, 13 сентября, недалеко от Плявниекского кладбища водитель BMW не успела остановить свой автомобиль и сбила двух человек, пересекавших улицу по пешеходному переходу. Водитель другой машины в тот момент ехал мимо и успел проинформировать патруль полиции, находившийся неподалеку.

Представитель муниципальной полиции Риги Гунтис Берзиньш рассказал, что, когда стражи прибыли на место происшествия, один пострадавший лежал на пешеходном переходе, второй - в нескольких десятках метров дальше в луже крови. У одного пробита голова, у другого - нога.

"Пожалуйста, помогите, пожалуйста, моему другу! На пешеходном переходе все остановились, а эта BMW вообще не тормозила! Как ехала, так и ехала!", - прозвучали крики.

Мать четырех детей через окно своей кухни видела последствия невнимательных действий женщины-водителя. Человек, лежавший на переходе, потерял сознание, говорят свидетели, а второй пострадавший звал на помощь.

По словам очевидца, одного из сбитых людей за деревьями видно не было, можно было увидеть только машину реанимации, а второй лежал в 30-40 метрах дальше. Реанимация пыталась его при помощи спецтехники поднять, пострадавший очень сильно кричал.

Водитель автомобиля не оставила место происшествия и ждала указаний от стражей порядка. Женщине - 62 года, она была очень встревожена.

Бригада медиков доставила пострадавших в больницу. У обоих впереди тяжелый период восстановления.

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