Обычно жители Плявниеков не спешат пересекать пешеходный переход через улицу Лубанас, так как иногда водители перед "лежачим полицейским" не останавливаются, сообщает передача Degpunktā.
Два человека серьезно пострадали. Подробности ДТП на пешеходном переходе в Плявниеках
Вечером во вторник, 13 сентября, недалеко от Плявниекского кладбища водитель BMW не успела остановить свой автомобиль и сбила двух человек, пересекавших улицу по пешеходному переходу. Водитель другой машины в тот момент ехал мимо и успел проинформировать патруль полиции, находившийся неподалеку.
Представитель муниципальной полиции Риги Гунтис Берзиньш рассказал, что, когда стражи прибыли на место происшествия, один пострадавший лежал на пешеходном переходе, второй - в нескольких десятках метров дальше в луже крови. У одного пробита голова, у другого - нога.
"Пожалуйста, помогите, пожалуйста, моему другу! На пешеходном переходе все остановились, а эта BMW вообще не тормозила! Как ехала, так и ехала!", - прозвучали крики.
Мать четырех детей через окно своей кухни видела последствия невнимательных действий женщины-водителя. Человек, лежавший на переходе, потерял сознание, говорят свидетели, а второй пострадавший звал на помощь.
По словам очевидца, одного из сбитых людей за деревьями видно не было, можно было увидеть только машину реанимации, а второй лежал в 30-40 метрах дальше. Реанимация пыталась его при помощи спецтехники поднять, пострадавший очень сильно кричал.
Водитель автомобиля не оставила место происшествия и ждала указаний от стражей порядка. Женщине - 62 года, она была очень встревожена.
Бригада медиков доставила пострадавших в больницу. У обоих впереди тяжелый период восстановления.
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