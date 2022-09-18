В соцсетях распространяется новость о "местах для русскоязычных" в рижском транспорте. Это фейк

В субботу, 17 сентября, в соцсетях начала распространяться фотография, которая, как кажется, сделана в транспорте Rīgas satiksme и сообщает, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса".

Каб вы разумелі, у мяне латысскі А2. І нават я бачу памылку. pic.twitter.com/qDsZm0pPdz — Чырвоны Жонд (@TrustNothing) September 17, 2022

Предприятие в Twitter указало, что это фейковая новость и провокация, это абсолютно не соответствует правде.

Šī informācija ir izvietota nesankcionēti un ir provokācija. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 17, 2022

Нужно отметить, что аккаунт в Twitter, который первым опубликовал эту фотографию, по-прежнему не удален, в этом аккаунте можно найти и другие фейковые новости, а также записи, прославляющие режим Кремля.