В соцсетях распространяется фотография, которая якобы сделана в общественном транспорте Rīgas satiksme и сообщает, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса". Предприятие указывает, что произошедшее - провокация.
В соцсетях распространяется новость о "местах для русскоязычных" в рижском транспорте. Это фейк
В соцсетях распространяется новость о "местах для русскоязычных" в рижском транспорте. Это фейк
В субботу, 17 сентября, в соцсетях начала распространяться фотография, которая, как кажется, сделана в транспорте Rīgas satiksme и сообщает, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса".
Каб вы разумелі, у мяне латысскі А2. І нават я бачу памылку. pic.twitter.com/qDsZm0pPdz— Чырвоны Жонд (@TrustNothing) September 17, 2022
Предприятие в Twitter указало, что это фейковая новость и провокация, это абсолютно не соответствует правде.
Šī informācija ir izvietota nesankcionēti un ir provokācija.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 17, 2022
Нужно отметить, что аккаунт в Twitter, который первым опубликовал эту фотографию, по-прежнему не удален, в этом аккаунте можно найти и другие фейковые новости, а также записи, прославляющие режим Кремля.
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