Вс, 18.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В соцсетях распространяется новость о "местах для русскоязычных" в рижском транспорте. Это фейк

TVNET rus.tvnet.lv
,
В соцсетях распространяется новость о "местах для русскоязычных" в рижском транспорте. Это фейк
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 2
Троллейбус Rīgas satiksme
Троллейбус Rīgas satiksme Фото: LETA

В соцсетях распространяется фотография, которая якобы сделана в общественном транспорте Rīgas satiksme и сообщает, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса". Предприятие указывает, что произошедшее - провокация.

В субботу, 17 сентября, в соцсетях начала распространяться фотография, которая, как кажется, сделана в транспорте Rīgas satiksme и сообщает, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса".

Предприятие в Twitter указало, что это фейковая новость и провокация, это абсолютно не соответствует правде.

Нужно отметить, что аккаунт в Twitter, который первым опубликовал эту фотографию, по-прежнему не удален, в этом аккаунте можно найти и другие фейковые новости, а также записи, прославляющие режим Кремля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх