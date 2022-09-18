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Ринкевич отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк

rus.tvnet.lv/LETA
Ринкевич отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Фото: Edijs Pālens/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич будет находиться в Нью-Йорке с сегодняшнего дня до 24 сентября для участия в мероприятиях высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Планируется, что Ринкевич обсудит российскую агрессию в Украине с партнерами и первыми лицами ООН.

19 сентября министр иностранных дел Латвии примет участие в открытии саммита ООН по трансформации образования, 20 сентября - в главном мероприятии недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - открытии общих прений, на которых 21 сентября выступит президент Латвии Эгил Левитс.

Ринкевич примет участие в беседе президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также встретится с председателем 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабой Кёрёши.

Планируется, что Ринкевич примет участие во встрече министров иностранных дел ЕС, а также в мероприятиях, организованных рядом других стран, об ответственности России за агрессию против Украины, о кризисе в Беларуси и его влиянии на региональную и глобальную безопасность, о дезинформации и медиации.

Наряду с мероприятиями высокого уровня в рамках недели ГА ООН запланированы двусторонние встречи Ринкевича с рядом министров иностранных дел стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона.

В ходе визита министр иностранных дел встретится с соотечественниками и представителями латвийских организаций в эмиграции.

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