Ринкевич отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк

Планируется, что Ринкевич обсудит российскую агрессию в Украине с партнерами и первыми лицами ООН.

19 сентября министр иностранных дел Латвии примет участие в открытии саммита ООН по трансформации образования, 20 сентября - в главном мероприятии недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - открытии общих прений, на которых 21 сентября выступит президент Латвии Эгил Левитс.

Ринкевич примет участие в беседе президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также встретится с председателем 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабой Кёрёши.

Планируется, что Ринкевич примет участие во встрече министров иностранных дел ЕС, а также в мероприятиях, организованных рядом других стран, об ответственности России за агрессию против Украины, о кризисе в Беларуси и его влиянии на региональную и глобальную безопасность, о дезинформации и медиации.

Наряду с мероприятиями высокого уровня в рамках недели ГА ООН запланированы двусторонние встречи Ринкевича с рядом министров иностранных дел стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона.

В ходе визита министр иностранных дел встретится с соотечественниками и представителями латвийских организаций в эмиграции.