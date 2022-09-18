Форму футбольного клуба потеряли в аэропорту: команда вышла на поле в майках соперника

Позже, вероятно, в другом чемодане, были найдены шорты, а вот футболок не было - команда осталась без них. Нельзя их было и приобрести на месте - все комплекты "Сивасспора" делает турецкий бренд Tony Montana, и вне Турции они не продаются.

В итоге, клубу пришлось выкручиваться, и он выступил с заявлением: "Несмотря на все усилия, нам не удалось отыскать комплект с формами. Команда выйдет в альтернативной".

Как оказалось, футболистам помог соперник: "ЧФР" предоставил гостям белые футболки на Nike. Команда наклеила на них свою эмблему и вышла на поле.

При этом форма вратаря была правильной - судя по всему, голпикер Али Вурал на всякий случай все своё возит с собой.

В свою очередь тренер "Сивасспора" Риза Чалымбай на второй тайм и вовсе вышел в комплекте от Puma.

Несмотря на сложности с формой, турецкий клуб всё-таки сумел победить: на 28-й минуте 34-летний Макс Градель реализовал пенальти, гости выиграли со счетом 1:0, но сердечно поблагодарили "ЧФР Клуж" за гостеприимство.

Нашлась ли форма, в клубе пока не сообщили.