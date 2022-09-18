К Японии приближается сильный тайфун: к эвакуации готовятся четыре миллиона человек

С приближением тайфуна "Нанмадол" метеорологическое агентство Японии распространило особое предупреждение на Кагосиме и Миязаки, в регионе Кусю. Агентство редко распространяет столь серьезные предупреждения.

Wind blowing hard and air filled with sheets of rain - pressure 940.2hPa #typohoon #nanmadol pic.twitter.com/ruu7vCuIkE — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 18, 2022

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6 — Bob “Farmer” Hines (@Astro_FarmerBob) September 17, 2022

На остров Кусю уже обрушились сильный дождь и ветер, в результате чего без электроснабжения остались почти 98 000 домашних хозяйств.

На острове до окончания урагана остановлено движение поездов и паромов, отменены авиарейсы.

Людей призывают держаться подальше от опасных мест и эвакуироваться днем, так как ночью делать это будет опасно.

Метеорологическая служба предупредила, что сильный ветер, дождь и волны могут создать беспрецедентную угрозу в регионе, и призвала жителей соблюдать максимальную безопасность.

"Ветер будет столь сильным, что некоторые дома могут обрушиться", - предупредил представитель агентства.

Телерадиовещательная организация NHK сообщила, что на острове Кусю рекомендуется эвакуироваться более чем четырем миллионам человек, и на Кагосиме и Миязаки более 15 тысяч человек отправились в местные убежища.