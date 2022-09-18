Зеленский: Украина может вернуть Крым дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Крым может быть возвращен под контроль Украины дипломатическим путем. "Украина сможет жить спокойно, если вернет себе всю свою землю. Нет другого шанса. Нет выхода, надо деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем", - сказал он в интервью агентству Reuters, обнародованном в воскресенье, 18 сентября.

Зеленский отвечал на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Украина вернуть Крым, учитывая, что на полуострове размещено большое количество российских военных. Украинский президент отметил, что люди в Украине больше поддерживают дипломатическое решение крымского вопроса. При этом он добавил, что не может назвать круг лиц, которые будут обсуждать возвращение Крыма, и сказать, когда могут начаться переговоры.

Возможность военного решения

Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть план, и она обязательно вернется в Крым. Со своей стороны министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

В августе украинские военные нанесли удары по российским авиабазам в Крыму. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье о перспективах войны в 2023 году допустил проведение военной операции по освобождению Крыма, но отметил в то же время, что это потребует использования "производственной базы и запасов ведущих западных стран".