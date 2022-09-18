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Левитс с супругой в Лондоне попрощались с Елизаветой II

rus.tvnet.lv
Левитс с супругой в Лондоне попрощались с Елизаветой II
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Эгил Левитс и Андра Левите во время визита в Лондон по случаю похорон Елизаветы II
Эгил Левитс и Андра Левите во время визита в Лондон по случаю похорон Елизаветы II Фото: Valsts prezidents/Twitter

Президент Эгил Левитс и с супругой Андой Левите находятся в воскресенье и понедельник в Лондоне, где принимают участие в официальной церемонии похорон Елизаветы II.

В Twitter президент в воскресенье, 18 сентября, написал,  что после прощания с Елизаветой II у него состоялась короткая беседа со спикером британского парламента, в которой президент подчеркнул важность королевы как одной из самых ярких личностей XX и XXI веков.

Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и помощь Великобритании Украине.

Похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября, в 11:00 (13:00 по латвийскому времени), до тех пор все желающие могут попрощаться с королевой в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что на похоронной церемонии будут присутствовать многие мировые лидеры. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден уже подтвердили свое участие.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Карл III.

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