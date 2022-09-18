Главное за 18 сентября ⟩ "Апартеид" в Rīgas satiksme, Пугачева просится в иноагенты и освобождение латвийцев в Африке

Пассажирский перевозчик SIA Latvijas sabiedriskais autobuss в воскресенье, 18 сентября, отменил 17 рейсов в направлении Адажи, а в понедельник, 19 сентября - 16 рейсов, сообщается на Facebook.

За рубежом:

Алла Пугачева отреагировала на внесение ее мужа Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов".

Президент Владимир Путин на этой неделе принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде - и в числе прочего встретился с лидерами Китая и Индии, крупнейших партнеров России по ШОС. На обеих встречах упоминалась война в Украине, при этом Путин признал, что она вызывает у Китая озабоченность, а индийский лидер Нарендра Моди и вовсе публично раскритиковал действия Кремля.

В аннексированном Крыму разыскивают неизвестного, который в ночь на субботу, 17 сентября, поджег два легковых автомобиля у виллы российского телеведущего Дмитрия Киселева на улице Айвазовского в Коктебеле.

Президент Украины допустил дипломатическое решение вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. В интервью Reuters Зеленский сказал, что большинство украинцев предпочло бы именно такой вариант.

Интересное чтиво:

"Вспомним мирное время, когда я пела на "Песне года", а ваши пьяные родители под меня танцевали", - говорит Андрей Данилко в образе Верки Сердючки со сцены Wondersala на рижской Андрейосте. В субботу, 17 сентября, он со своим коллективом отыграл там первый концерт своего тура в поддержку Украины.