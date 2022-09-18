Концерт Сердючки, шокирующая просьба Пугачевой - это воскресенье, кажется, по-настоящему звездное! Накануне новой рабочей недели рассказываем вам о главных событиях уходящего воскресенья, 18 сентября.
Главное за 18 сентября ⟩ "Апартеид" в Rīgas satiksme, Пугачева просится в иноагенты и освобождение латвийцев в Африке
Новости Латвии:
В соцсетях распространяется фотография, которая якобы сделана в общественном транспорте Rīgas satiksme и сообщает, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса". Предприятие указывает, что произошедшее - провокация.
Латвийская пара путешественников Даниэль и Мара, которые 5 августа в Габоне, Африка, насмерть сбили женщину, в начале сентября впервые предстали перед судом. В воскресенье, 18 сентября, Мара сообщила, что Даниэль освобожден, и они вернули мотоцикл. Они благодарят соотечественников, которые поддерживали их на этом печальном этапе жизни, пишет портал Apollo.lv.
Вечером во вторник, 13 сентября, недалеко от Плявниекского кладбища водитель BMW не успела остановить свой автомобиль и сбила двух человек, пересекавших улицу по пешеходному переходу. Водитель другой машины в тот момент ехал мимо и успел проинформировать патруль полиции, находившийся неподалеку.
Часть раненых украинских солдат лечится в Латвии, в том числе и в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", и они нашей стране чрезвычайно благодарны, однако все как один ждут, когда смогут отправиться домой, чтобы вернуться на фронт, сообщают "Новости TV3".
Пассажирский перевозчик SIA Latvijas sabiedriskais autobuss в воскресенье, 18 сентября, отменил 17 рейсов в направлении Адажи, а в понедельник, 19 сентября - 16 рейсов, сообщается на Facebook.
За рубежом:
Алла Пугачева отреагировала на внесение ее мужа Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов".
Президент Владимир Путин на этой неделе принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде - и в числе прочего встретился с лидерами Китая и Индии, крупнейших партнеров России по ШОС. На обеих встречах упоминалась война в Украине, при этом Путин признал, что она вызывает у Китая озабоченность, а индийский лидер Нарендра Моди и вовсе публично раскритиковал действия Кремля.
В аннексированном Крыму разыскивают неизвестного, который в ночь на субботу, 17 сентября, поджег два легковых автомобиля у виллы российского телеведущего Дмитрия Киселева на улице Айвазовского в Коктебеле.
Президент Украины допустил дипломатическое решение вопроса о возвращении Крыма в состав Украины. В интервью Reuters Зеленский сказал, что большинство украинцев предпочло бы именно такой вариант.
Интересное чтиво:
"Вспомним мирное время, когда я пела на "Песне года", а ваши пьяные родители под меня танцевали", - говорит Андрей Данилко в образе Верки Сердючки со сцены Wondersala на рижской Андрейосте. В субботу, 17 сентября, он со своим коллективом отыграл там первый концерт своего тура в поддержку Украины.
Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин в Instagram-сторис отреагировал на присвоение ему статуса "иноагента" в РФ.
В разгаре первый месяц учебного года, так что самое время потренировать мозг!
От потери багажа в аэропорту не застрахован никто, даже футбольная команда, отправляющаяся на матч Лиги конференций. Именно это произошло в четверг с турецким клубом "Сивасспор", который прилетел в Румынию на выездной матч против местного "ЧФР Клуж". Как пишет Sports.ru, в румынском аэропорту потеряли чемодан с формой футболистов, при этом запасной формы не было, а до матча оставалось несколько часов.
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