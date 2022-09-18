Встречи с избранными в кафе: как набирали топ-руководство Rīgas siltums

О встрече в кафе знали только члены совета и двое кандидатов. Два других кандидата не имели возможности проявить себя в очных переговорах.

Новыми членами правления Rīgas siltums стали оба приглашенных в кафе кандидата. Винета Куткевича выбрана на должность в сфере финансов. Несколько лет она работала финансовым директором в компании по взысканию долгов и кредитному управлению Intrum.

Марцис Каулиньш с 2016 года работает в правлении акционерного общества Augstsprieguma tīkls. Параллельно с конкурсом на должность члена правления Rīgas siltums он претендовал и на должность председателя правления Latvijas meži, об этом в августе сообщала телепрограмма De Facto. Там Каулиньш также прошел в последний тур конкурса, но совет принял решение в пользу бывшего главы FKTK Петериса Путниньша.

Согласно заявлению чиновников, Каулиньш является членом правления Augstsprieguma tīkls с 2021 года, его зарплата составляет почти 10 тысяч евро в месяц. Следует отметить, что предлагаемое Rīgas siltums вознаграждение составляет от 5800 до 6500 евро. Полномочия Каулиньша в Augstsprieguma tīkls истекают в 2026 году. Он объясняет неожиданную смену работы личными причинами.

Nekā personīga известно, что Каулиньш был среди тех, кого в 2015 году в переговорах с бывшим руководством Latvenergo упомянул предприниматель Марис Мартинсонс. В 2016 году Каулиньш был назначен членом правления компании Augstsprieguma tīkls.

Каулиньш не отрицает, что знаком с Мартинсонсом, но говорит, что никаких тесных связей между ними нет, так как они встретились только на официальном строительном мероприятии.