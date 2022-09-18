В понедельник, 19 сентября, местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, а ветер немного усилится, прогнозируют синоптики.
Никаких перемен: прогноз синоптиков на понедельник
Никаких перемен: прогноз синоптиков на понедельник
Облака частично закроют небо. Ночью при слабом северном, северо-западном ветре местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье до +12 градусов.
Днем скорость северо-западного ветра достигнет порывами 8-13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +12...+16 градусов.
В Риге временами ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха будет от +10 до +15 градусов.
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