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Никаких перемен: прогноз синоптиков на понедельник

rus.tvnet.lv/LETA
Никаких перемен: прогноз синоптиков на понедельник
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Сарай. Снимок иллюстративный.
Сарай. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В понедельник, 19 сентября, местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, а ветер немного усилится, прогнозируют синоптики.

Облака частично закроют небо. Ночью при слабом северном, северо-западном ветре местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье до +12 градусов.

Днем скорость северо-западного ветра достигнет порывами 8-13 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +12...+16 градусов.

В Риге временами ожидаются дожди. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха будет от +10 до +15 градусов.

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