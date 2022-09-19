"Мы настроены абсолютно серьезно": Зеленский впервые подробно прокомментировал наступление ВСУ

В то же время, по словам Зеленского, "окончательно что-то спрогнозировать с этим государством мы не можем".

Тем не менее Зеленский предостерег от ведения любых переговоров с Россией под угрозой применения ею ядерного оружия, так как, по его словам, это приведет к худшему из возможных результатов - началу Третьей мировой войны.

"Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Я не считаю, что с ними можно разговаривать. Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - сказал он.

"Поэтому когда звучат те или иные месседжи с российского телевидения известных политиков о том, что они готовы использовать [ядерное оружие] в каком-то случае… Все, что после слов "в таком случае", "после каких-то условий" - дальше даже не нужно слушать, не нужно анализировать. Нужно понять, кто это сказал, и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал. Вот что нужно делать миру. […] Безусловно в таких вопросах нужно ставить точку. Сразу", - эмоционально развил свою мысль Владимир Зеленский.