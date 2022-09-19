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Испания вернула себе титул чемпиона Европы по баскетболу

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Испания вернула себе титул чемпиона Европы по баскетболу
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Сборная Испании по баскетболу
Сборная Испании по баскетболу Фото: EPA/Scanpix

Сборная Испании по баскетболу победила на чемпионате Европы.

В финальном матче, который проходил в Берлине, сборная Испании обыграла Францию со счётом 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

Самыми результативными игроками в составе испанцев стали Хуанхо Эрнангомес, на счету которого 27 очков, а также Лоренцо Брауна (14 очков). У французов наибольшее количество очков набрал Эван Фурнье (23).

Сборная Испании в четвёртый раз в истории завоевала золотые медали чемпионата Европы. Испанцы становились чемпионами в 2009, 2011 и 2015 годах. Также в их активе шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Таким образом, Испания вышла на третье место по числу побед в чемпионатах Европы. Лидирует по этому показателю Россия/СССР - 15 побед.

Французы в третий раз стали серебряными призёрами. Команда становилась чемпионом один раз (2013) и шесть раз - бронзовым призёром.

В матче за третье место команда Германии переиграла сборную Польши - 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20). Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка. В составе Польши наилучшую результативность продемонстрировал Михал Соколовски - 18 очков.

Турнир с участием 24 команд принимали Германия, Чехия, Италия и Грузия.

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