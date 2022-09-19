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Прямая трансляция ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Церемония завершилась

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rus.tvnet.lv
Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Церемония завершилась
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Уже сегодня, 19 сентября, состоится исторически знаменательное событие - похороны королевы Елизаветы II. Рассказываем, что происходит в Лондоне прямо сейчас. RUS TVNET предлагает следить за событиями в прямой трансляции.

Прямая трансляция: Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II

Перед церемонией прозвучали первые удары колокола Вестминстерского аббатства, пишет Русская служба BBC. Он звонил один раз каждую минуту до начала церемонии в аббатстве в 11 часов утра по местному времени (13 часов по-латвийскому). Он ударил 96 раз - по числу лет, прожитых королевой.

Похоронная церемония королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве началась в 13:00 (по-латвийскому времени). Церемонию провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в присутствии двух тысяч гостей - членов королевской семьи и политиков со всего мира.

Служба продлилась около часа, после чего последовали две минуты молчания. После церемонии гроб с телом Елизаветы II вынесли из аббатства. Он будет перевезен в Виндзорский замок для более интимной церемонии и частных похорон.

В настоящее время траурная процессия идет по Уайтхоллу - центральной улицы Лондона. В церемонии задействовано более 3 тыс. военнослужащих.

Траурная процессия королевы Елизаветы
Траурная процессия королевы Елизаветы Фото: Reuters/ScanPix

Галерея: Церемония похорон королевы Елизаветы

Высокопоставленные лица прибыли на службу в Вестминстерское аббатство

Президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли в Вестминстерское аббатство.

На церемонии вместе со своими супругами бывшие премьер-министры Великобритании: Джон Мейджор, Тони Блер, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй и Борис Джонсон.

Сегодня, 19 сентября, на похоронах будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров, в том числе и президент Латвии Эгил Левитс с супругой.

Галерея: Гости прибывают на похоронную службу королевы Елизаветы

Что будет происходить сегодня?

  • Государственные похороны королевы состоятся сегодня в 13:00 по латвийскому времени. 
  • Ожидается, что в Лондон приедет до 1 млн человек.

  • В Великобритании сегодняшний день объявлен выходным. Все крупнейшие супермаркеты начнут работать только после 17:00 (за исключением центра Лондона). Доставка также не будет работать. Крупнейшие магазины будут закрыты.

  • В кинотеатрах сегодня можно будет посмотреть только трансляцию с похорон, спортзалы закроются на время церемонии.

  • Сети, которые продают фастфуд, откроются только с 15:00. Пабы продолжат работать - и тоже будут транслировать церемонию прощания.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.

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