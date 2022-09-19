Прямая трансляция ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Мировые лидеры прибывают на службу

Three former prime ministers - Boris Johnson, Theresa May and David Cameron - arrive at Queen Elizabeth II’s funeral with their spouseshttps://t.co/n1w5vIyK4R pic.twitter.com/JH77Kjcbh3 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

Сегодня, 19 сентября, на похоронах будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров, в том числе и президент Латвии Эгил Левитс с супругой.

Галерея: Гости прибывают на похоронную службу королевы Елизаветы

Уже сообщалось, что после нескольких дней в Вестминстер-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом покойной Елизаветы II отправится в свой последний путь.

Сначала он будет привезен в Вестминстерское аббатство для панихиды перед многотысячной конгрегацией, а затем - в Виндзорский замок для более интимной церемонии и частных похорон, пишет Русская служба BBC.

Что будет происходить сегодня?

Государственные похороны королевы состоятся сегодня в 13:00 по латвийскому времени.

Ожидается, что в Лондон приедет до 1 млн человек.

В Великобритании сегодняшний день объявлен выходным. Все крупнейшие супермаркеты начнут работать только после 17:00 (за исключением центра Лондона). Доставка также не будет работать. Крупнейшие магазины будут закрыты.

В кинотеатрах сегодня можно будет посмотреть только трансляцию с похорон, спортзалы закроются на время церемонии.

Сети, которые продают фастфуд, откроются только с 15:00. Пабы продолжат работать - и тоже будут транслировать церемонию прощания.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.