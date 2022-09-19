Уже сегодня, 19 сентября, состоится исторически знаменательное событие - похороны королевы Елизаветы II. Рассказываем, что происходит в Лондоне прямо сейчас. RUS TVNET предлагает следить за событиями в прямой трансляции.
Прямая трансляция ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Мировые лидеры прибывают на службу
Прямая трансляция: Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II
Церемония начнется совсем скоро, уже прозвучали первые удары колокола Вестминстерского аббатства, пишет Русская служба BBC. Он будет звонить один раз каждую минуту до начала церемонии в аббатстве в 11 часов утра по местному времени (13 часов по-латвийскому). Он ударит 96 раз - по числу лет, прожитых королевой.
Похоронная процессия начала движение в 12:44 (по латвийскому времени). Ей нужно пройти небольшое расстояние до Вестминстерского аббатства, где и пройдет служба. Звучат трубы и барабаны, сообщает Русская служба BBC.
Высокопоставленные лица прибывают на службу в Вестминстерское аббатство
Президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли в Вестминстерское аббатство.
US President Joe Biden and his wife Jill arrive at Westminster Abbey for Queen Elizabeth II's funeral https://t.co/vzkzceLCY6 pic.twitter.com/ei3gH9tW9p— BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022
На церемонии вместе со своими супругами бывшие премьер-министры Великобритании: Джон Мейджор, Тони Блер, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй и Борис Джонсон.
Three former prime ministers - Boris Johnson, Theresa May and David Cameron - arrive at Queen Elizabeth II’s funeral with their spouseshttps://t.co/n1w5vIyK4R pic.twitter.com/JH77Kjcbh3— BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022
Сегодня, 19 сентября, на похоронах будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров, в том числе и президент Латвии Эгил Левитс с супругой.
Галерея: Гости прибывают на похоронную службу королевы Елизаветы
Уже сообщалось, что после нескольких дней в Вестминстер-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом покойной Елизаветы II отправится в свой последний путь.
Сначала он будет привезен в Вестминстерское аббатство для панихиды перед многотысячной конгрегацией, а затем - в Виндзорский замок для более интимной церемонии и частных похорон, пишет Русская служба BBC.
Что будет происходить сегодня?
- Государственные похороны королевы состоятся сегодня в 13:00 по латвийскому времени.
- Ожидается, что в Лондон приедет до 1 млн человек.
В Великобритании сегодняшний день объявлен выходным. Все крупнейшие супермаркеты начнут работать только после 17:00 (за исключением центра Лондона). Доставка также не будет работать. Крупнейшие магазины будут закрыты.
В кинотеатрах сегодня можно будет посмотреть только трансляцию с похорон, спортзалы закроются на время церемонии.
Сети, которые продают фастфуд, откроются только с 15:00. Пабы продолжат работать - и тоже будут транслировать церемонию прощания.
Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.
После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.
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