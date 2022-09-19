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Прямая трансляция ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Мировые лидеры прибывают на службу

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rus.tvnet.lv
Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Мировые лидеры прибывают на службу
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Уже сегодня, 19 сентября, состоится исторически знаменательное событие - похороны королевы Елизаветы II. Рассказываем, что происходит в Лондоне прямо сейчас. RUS TVNET предлагает следить за событиями в прямой трансляции.

Прямая трансляция: Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II

Церемония начнется совсем скоро, уже прозвучали первые удары колокола Вестминстерского аббатства, пишет Русская служба BBC. Он будет звонить один раз каждую минуту до начала церемонии в аббатстве в 11 часов утра по местному времени (13 часов по-латвийскому). Он ударит 96 раз - по числу лет, прожитых королевой.

Похоронная процессия начала движение в 12:44 (по латвийскому времени). Ей нужно пройти небольшое расстояние до Вестминстерского аббатства, где и пройдет служба. Звучат трубы и барабаны, сообщает Русская служба BBC.

Высокопоставленные лица прибывают на службу в Вестминстерское аббатство

Президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли в Вестминстерское аббатство.

На церемонии вместе со своими супругами бывшие премьер-министры Великобритании: Джон Мейджор, Тони Блер, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй и Борис Джонсон.

Сегодня, 19 сентября, на похоронах будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров, в том числе и президент Латвии Эгил Левитс с супругой.

Галерея: Гости прибывают на похоронную службу королевы Елизаветы

Уже сообщалось, что после нескольких дней в Вестминстер-холле, где желающие в порядке живой очереди могли попрощаться с королевой, гроб с телом покойной Елизаветы II отправится в свой последний путь.

Сначала он будет привезен в Вестминстерское аббатство для панихиды перед многотысячной конгрегацией, а затем - в Виндзорский замок для более интимной церемонии и частных похорон, пишет Русская служба BBC.

Что будет происходить сегодня?

  • Государственные похороны королевы состоятся сегодня в 13:00 по латвийскому времени. 
  • Ожидается, что в Лондон приедет до 1 млн человек.

  • В Великобритании сегодняшний день объявлен выходным. Все крупнейшие супермаркеты начнут работать только после 17:00 (за исключением центра Лондона). Доставка также не будет работать. Крупнейшие магазины будут закрыты.

  • В кинотеатрах сегодня можно будет посмотреть только трансляцию с похорон, спортзалы закроются на время церемонии.

  • Сети, которые продают фастфуд, откроются только с 15:00. Пабы продолжат работать - и тоже будут транслировать церемонию прощания.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.

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