Прямая трансляция ⟩ Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II. Завершилась траурная процессия

Прямая трансляция: Исторический день - сегодня похороны Елизаветы II

Перед церемонией прозвучали первые удары колокола Вестминстерского аббатства, пишет Русская служба BBC. Он звонил один раз каждую минуту до начала церемонии в аббатстве в 11 часов утра по местному времени (13 часов по-латвийскому). Колокол ударил 96 раз - по числу лет, прожитых королевой.

Церемония похорон королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве началась в 13:00 (по-латвийскому времени). Церемонию провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в присутствии двух тысяч гостей - членов королевской семьи и политиков со всего мира.

Служба продлилась около часа, после чего последовали две минуты молчания. После церемонии гроб с телом Елизаветы II вынесли из аббатства для похоронного шествия.

Funeral procession for Queen Elizabeth II makes way past Buckingham Palace following funeral at Westminster Abbey https://t.co/L1Pw9ZofU8 pic.twitter.com/GyHRXrgMaf — BBC News (UK) (@BBCNews) September 19, 2022

Траурная процессия прошла по улице Уайтхолл - центральной улице Лондона. В церемонии было задействовано более 3 тыс. военнослужащих.

Траурная процессия по случаю похорон королевы Елизаветы II Фото: Reuters/ScanPix