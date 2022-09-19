Пн, 19.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В результате пожара в Южнокурземском крае погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
В результате пожара в Южнокурземском крае погиб человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova / LETA

Минувшей ночью в результате пожара в Южнокурземском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD поступила информация о возгорании в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на первом этаже общей площадью 40 квадратных метров.

Спасатели вынесли из квартиры мужчину, у которого врачи констатировали смерть. До приезда пожарных из здания эвакуировались четыре человека.

В воскресенье в ДТП пострадали девять человек

По данным Государственной полиции, за последние 24 часа в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали девять человек, погибших нет.

Среди пострадавших двое пешеходов. Всего за сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий.

Задержаны 17 пьяных водителей и двое водителей в состоянии наркотического опьянения. Всего в воскресенье составлено 368 протоколов об нарушениях правил дорожного движения, в том числе 163 за превышение скорости движения и два за агрессивное вождение.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх