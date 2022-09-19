Минувшей ночью в результате пожара в Южнокурземском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В результате пожара в Южнокурземском крае погиб человек
В VUGD поступила информация о возгорании в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на первом этаже общей площадью 40 квадратных метров.
Спасатели вынесли из квартиры мужчину, у которого врачи констатировали смерть. До приезда пожарных из здания эвакуировались четыре человека.
В воскресенье в ДТП пострадали девять человек
По данным Государственной полиции, за последние 24 часа в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали девять человек, погибших нет.
Среди пострадавших двое пешеходов. Всего за сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий.
Задержаны 17 пьяных водителей и двое водителей в состоянии наркотического опьянения. Всего в воскресенье составлено 368 протоколов об нарушениях правил дорожного движения, в том числе 163 за превышение скорости движения и два за агрессивное вождение.
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